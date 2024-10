Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 19.10.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Verfolgungsfahrt/ Widerstand gg. Vollstreckungsbeamte ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Diebstahl eines Pkw ++ Brand/ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Verkehrsunfall mit schwerletzter Person ++ Verkehrsunfall unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ++

A31 Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Auf der A31 zwischen den Ausfahrten Westerstede-West und Apen Remels kam es am Freitag, den 18.10.2024, um 19:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Die 57- jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Autobahn in Richtung Bottrop, kollidierte zunächst mit der Mittelschutzleitplanke und im Anschluss mit der Außenschutzleitplanke. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Fahrerin alkoholisiert ist. Diese wies einen Wert von 1,73 Promille auf. Ihren Führerschein musste die Fahrerin der Polizei übergeben, eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Leer/ Moormerland/ Hesel - Verfolgungsfahrt/ Widerstand gg. Vollstreckungsbeamte

Am Freitag, den 18.10.2024, ab 11:30 Uhr, ereignete sich eine Verfolgungsfahrt, welche sich von Leer über Moormerland bis nach Hesel erstreckte. Im Leeraner Stadtgebiet sollte eine Verkehrskontrolle bei einem 22-jährigen Pkw-Fahrer durchgeführt werden. Dieser flüchtete sodann, überschritt hierbei die Geschwindigkeitsbegrenzungen, gefährdete andere Personen durch riskante Fahrmanöver und kollidierte mit mehreren Fahrzeugen, darunter auch Einsatzfahrzeuge. Nachdem der Mann schließlich gestoppt werden konnte, stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorliegt. In der darauffolgenden Festnahme leistete der Mann Widerstand. Dies tat ihm auch sein hinzugekommener 18-jähriger Bruder gleich und leistete ebenfalls Widerstand gegen die Polizeibeamten. Verletzt wurde im Zuge der Verfolgungsfahrt niemand. Der Mann wurde zur Justizvollzugsanstalt verbracht. Der Fahrer sowie dessen Bruder müssen sich in mehreren Verfahren verantworten. Geschädigte können sich unter den u.a. Rufnummern mit der Polizei in Verbindung setzen.

Rhauderfehn - Trunkenheit im Verkehr

Ein 49-jähriger Fahrzeugführer wurde am 18.10.2024, um 18:26 Uhr, aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet. In einer anschließenden Verkehrskontrolle in der Pastor-Kersten-Straße konnte ein Wert von 2,28 Promille festgestellt werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Rhauderfehn - Trunkenheit im Verkehr

Am 18.10.2024, um 22:21 Uhr, wurde der Polizei ein 37-jähriger Mann gemeldet, welcher mit seinem Pkw in der Reinekestraße in einen Graben gefahren sei. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte eine Alkoholisierung bei dem Mann festgestellt werden. Folglich wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Beschlagnahme des Führerscheins erfolgte.

Rhauderfehn - Diebstahl eines Pkw

Im Zeitraum von Dienstag, den 08.10.2024, 08:00 Uhr, bis Montag, den 14.10.2024, 08:00 Uhr, wurde vom Grundstück eines Autohändlers an der Anschrift "An der Mühle" in Ostrhauderfehn ein dort verschlossen abgestellter schwarzer Audi A6 Avant von bislang unbekannten Tätern entwendet. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tatbegehung oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Leer zu melden.

Westoverledingen - Brand/ Trunkenheit im Verkehr

Am 18.10.2024, um 19:18 Uhr, zündete ein Mann seinen eigenen Pkw mittels Brandbeschleuniger an. Es entstanden Sachschäden an dem Pkw sowie ein geringer Schaden am angrenzenden Wohnhaus. Im Anschluss entfernte sich der Mann mittels Fahrrad von der Örtlichkeit und kann schließlich mit einem Promillewert von 2,59 durch die Beamten angetroffen werden. Eine Blutprobe wurde dem Mann entnommen. Die Nacht verbringt der Mann im Gewahrsam.

A28 Westerstede - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am 18.10.2024, um 20:10 Uhr, kam es auf der A28 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die A28 in Fahrtrichtung Leer. Im Zuge des Ausscherens auf den Überholfahrstreifen übersah dieser eine 31-jährige Pkw-Fahrerin, die sich bereits im Überholvorgang befand und von hinten herannahte. Nach einer Kollision überschlugen sich beide Fahrzeuge, so dass sich die Beteiligten leicht verletzten. Eine vollständige Sperrung der Fahrbahn bis kurz nach Mitternacht wurde eingerichtet. Sachschäden in mittlerer fünfstelliger Höhe entstanden.

Emden - Gefährliche Körperverletzung

Am Freitag, den 18.10.2024, um 15.00 Uhr, kam es in der Hansastraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen und einem 32-jährigen Mann. In dessen Verlauf griff der Jüngere der beiden Männer sein Gegenüber mittels Faustschläge und Tritte an. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon und wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Emden - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Freitag, den 19.10.2024, um 07.50 Uhr, kam es in der Leeraner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Fahrradfahrer, mit seinem 1-jährigen Sohn im Kinderanhänger, und einem LKW. Der 39-jährige Fahrer des LKW beabsichtigte auf eine dort befindliche Baustelle zu fahren. Hierbei übersah dieser den bevorrechtigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Beteiligten, in dessen Folge der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde und dem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden musste. Der Lkw-Fahrer sowie das Kleinkind blieben unverletzt.

Emden - Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, den 18.10.2024, um 13.30 Uhr, kam es in der Saxumer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen E-Bike-Fahrer und einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Fahrer des E-Bikes habe ersten Ermittlungen zur Folge beim Abbiegen in die Saxumer Straße die Kurve geschnitten und sei mit der linken Fahrzeugseite kollidiert. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten erhärtete sich der Verdacht, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dies konnte mittels Drogenvortest bestätigt werden, sodass im Anschluss eine Blutprobe beim Beschuldigten entnommen wurde. Es entstand geringer Sachschaden.

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 19.10.2024, um 22.00 Uhr, kam es in der Nesserlander Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger Fahrradfahrer mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw zusammenstieß. Auch in diesem Fall konnte durch die Beamten eine Beeinflussung des Fahrradfahrers festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen höheren dreistelligen Betrag.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell