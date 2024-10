Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 20.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Berauschte Verkehrsteilnehmer ++ Verkehrsunfall - Zeugen gesucht ++ Zigarettenautomat gesprengt ++

Leer/ Bunde/ Moormerland - Berauschte Verkehrsteilnehmer

Im Rahmen von Verkehrskontrollen überprüften Polizeibeamte auch in den vergangenen Stunden wieder zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Dabei lag ein Hauptaugenmerk auf der Fahrtauglichkeit. Ein 24-Jähriger erfüllte diese Voraussetzung nicht mehr. Er wurde am Samstag, gegen 19:00 Uhr, in der Augustenstraße in Leer kontrolliert, als er einen E-Scooter führte. Dabei wurde die Beeinflussung durch Rauschmittel festgestellt.

Ebenfalls durch Rauschgifte beeinflusst war ein 27-Jähriger, als er am Samstagabend mit seinem Auto im Borgwardring in Moormerland kontrolliert wurde. Eine Urinprobe bestätigte den Verdacht.

Eine weitere Verkehrskontrolle erfolgte am Sonntag kurz nach Mitternacht am deutsch-niederländischen Grenzübergang der A 280 in Bunde. Bei einem 37-jährigen Autofahrer ergaben sich Hinweise auf eine Rauschmittelbeeinflussung.

In allen Fällen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrten untersagt.

Weener - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am Sonntag wurde der Polizei gegen 01:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Friesenstraße, dortiger Einmündungsbereich zur Tillvenne, gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Volvo V 70 von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert war. Der Fahrer hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Zigarettenautomat beschädigt

Am Sonntag wurden Anwohner in der Hermann-Allmers-Straße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten dann fest, dass ein Zigarettenautomat offensichtlich aufgesprengt wurde. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten ist bislang ungewiss. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell