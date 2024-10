Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 22.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Hoher Schaden - wenig Beute ++ Einbruch in Juweliergeschäft ++ Betrunken im Straßenverkehr ++

Rhauderfehn - Hoher Schaden - wenig Beute

Rhauderfehn - Einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich verursachten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagnachmittag an einem Einfamilienhaus in der Müller-Haase-Straße. Die Unbekannten schlugen mit einem Stein die Verglasung einer Tür des Hauses ein und gelangten so in den Flur. Dort stahlen sie den Inhalt eines Sparschweines im Wert von ca. 1EUR. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Einbruch in Juweliergeschäft

Leer - In der Zeit von Sonntagmorgen bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufszentrum im Osseweg. Offenbar gezielt suchten sie ein dort befindliches Juweliergeschäft auf und gelangen gewaltsam an die Vitrinen mit Schmuckgegenständen. Die Täterschaft entwendete Uhren und Goldschmuck. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durchgeführt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Rhauderfehn - Betrunken im Straßenverkehr

Rhauderfehn - Am Montagabend fuhr ein 57-jähriger Mann einen Pkw VW in Rhauderfehn, obwohl er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten stellten bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von 2,83 Promille fest. Sie veranlassten im Anschluss eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell