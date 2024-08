POL-PDMT: Bad Ems - Unwetter, Bartholomäusmarkt wird unterbrochen und am Sonntag fortgesetzt

Hachenburg (ots) - Im Zeitraum vom 22.08.24 11:00 Uhr, bis 23.08.2024 11:00 Uhr wurde im Dehlinger Weg in Hachenburg, in Höhe der Hausnummer 10, ein Grundstückszaun beschädigt. Vermutlich stieß ein Fahrzeug beim Wenden gegen den Metallzaun und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich unter der 02662-95580 bei der Polizei in Hachenburg zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

