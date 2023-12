POL-PDLD: Wörth-Diebstähle aus unverschlossenen PKWs

Kandel (ots) - Bereits am Mittwoch wurde festgestellt, dass sich an einer Außentür des Feuerwehrgerätehauses in Kandel frische Hebelspuren befinden. Es dürfte davon auszugehen sein, dass ein bisher unbekannter Täter versuchte mittels Gewalt in das Gerätehaus einzudringen. Allerdings scheiterte er an der Tür. Es gelang ihm nicht in das Innere einzudringen. Es entstand lediglich Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

