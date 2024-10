Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Trunkenheit im Straßenverkehr++Unfall zwischen Fahrrad und Pkw++Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz++Verkehrsunfallflucht++

Ostrhauderfehn - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 23.10.2024 führten Einsatzkräfte der Polizei Leer auf der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser Tätigkeit überprüften die Einsatzkräfte auch einen 37-jährigen Mann aus Rhauderfehn, welcher dort mit seinem Pkw gegen 21:42 Uhr unterwegs war. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann mit seinem Pkw den öffentlichen Verkehrsraum befuhr, obwohl er unter dem Einfluss von 1,28 Promille stand. Gegen den Rhauderfehner wurde eine Blutprobe angeordnet, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Uplengen - Unfall zwischen Fahrrad und Pkw

Am 23.10.2024 kam es um 18:00 Uhr zu einem Unfall auf der Ostertorstraße. Ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Hesel befuhr mit seinem Pedelec die Ostertorstraße in Fahrtrichtung Hesel, als eine 63-jährige Frau aus Dötlingen mit ihrem Pkw aus dem Moorweg kam und nach links auf die Ostertorstraße einbiegen wollte. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Mann aus Hesel wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Leeraner Krankenhaus verbracht.

Emden - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 23.10.2024 stellten Einsatzkräfte der Emder Polizei gegen 23:04 Uhr auf der Münster Straße einen Verkehrsteilnehmer fest, welcher seinen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr bewegte, obwohl für diesen keine Versicherung bestand. Der 43-jährige Mann mit Wohnsitz in Emder hatte zudem entstempelte Kennzeichen an dem Pkw angebracht, obwohl diese ursprünglich zu einem anderen Pkw gehörten. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 22.10.2024 kam es in der Zeit von 10:20 Uhr bis 12:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Nesserlander Straße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten grauen PKW Hyundai an der hinteren linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

