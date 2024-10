Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Zeugin nach Unfallflucht gesucht++

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27.10.2024 wurde durch Einsatzkräfte der Polizei Leer/Emden gegen 18:20 Uhr eine Fahrzeugkontrolle auf der Heisfelder Straße durchgeführt. Bei der Überprüfung des 36-jährigen Fahrers eines Transporters stellte sich heraus, dass der Mann das Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt hatte. Zudem ergaben sich bei dem Mann aus Bayern Hinweise darauf, dass er während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Bereits am 25.10.2024v kam es gegen 23:00 Uhr auf der Papenburger Straße zu einer Unfallflucht. Auf dem Parkplatz eines dortigen Schnellrestaurants parkte ein Pkw Seat rückwärts aus und stieß dabei gegen einen geparkten Pkw Opel, welcher dadurch am Heck sichtbar beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zu dem Unfall hatte es eine Zeugin gegeben, von welcher aber keine weiteren Erreichbarkeiten bekannt sind. Daher wird die Frau, die den oben beschriebenen Unfall beobachtet und Kontakt zum Geschädigten hatte, gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell