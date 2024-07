Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Kriminelle dringen in Zahnarztpraxis ein

Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Zwischen Samstag (13.7.) 13 Uhr und Sonntag (14.7.) bis 11 Uhr drangen Unbekannte in eine Zahnarztpraxis in der Albert-Einstein-Straße ein. Mit einem Hebelwerkzeug zerstörten sie ein verschlossenes Fenster und verschafften sich so Zugang zum Inneren der Praxis. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und transportierten mehrere medizinische Geräte ab. Nach ersten Ermittlungen wurden die Täter möglicherweise gestört.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat (21/22) unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell