Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ettringen, Kreuzstraße (ots)

Am 07.03.2024, befuhr in der Zeit von ca. 09:50 Uhr bis 11:05 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, mit einem großen Fahrzeug (vermutlich einem Omnibus) die Kreuzstraße und bog nach rechts in die Südstraße ein. Hierbei beschädigte das ausschwenkende Fahrzeugheck einen Pkw, BMW, der gegenüber dem Gemeindehaus geparkt war. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, in Höhe von ca. 1500.- EUR, zu kümmern.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

