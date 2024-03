POL-COE: Havixbeck, Am Habichtsbach/Zeugin vertreibt Einbrecher

Coesfeld (ots) - Vorläufig festgenommen hat die Polizei in Dülmen am Mittwoch (20.03.) sieben Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Um kurz vor 16 Uhr meldete sich eine Zeugin aus einer Parfümerie im Stadtgebiet. Sie gab an, dass sich mehrere Jugendliche im Ladenlokal befänden, die in den vergangenen Tagen bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten ...

mehr