Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Garagen

Gera (ots)

Gera. In einem Garagenkomplex Am Pfortener Kalkwerk trieb ein bislang unbekannter Täter sein Unwesen. Aus zwei Garagen entwendete der Täter in der Zeit vom 18.02. - 22.02.2024 insgesamt einen Satz Sommerreifen, eine Waschmaschine sowie eine Nähmaschine im Gesamtwert mehrerer hundert Euro und hinterließ außerdem Schaden an den Garagentoren. Die Geraer Polizei (0365 8290) hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls übernommen und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 00448815/2024. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell