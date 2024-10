Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 29.10.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht Moormerland++Zwei Fahrradunfälle in Folge einer Ölverschmutzung++Sachbeschädigung PKW++Verkehrsunfall mit einer verletzten Person++

Verkehrsunfallflucht Moormerland

Moormerland - Am Montagvormittag kam es in der Rorichumer Straße in Fahrtrichtung Leer, gegen 05:50 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei kam vermutlich ein LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und wühlt das Erdreich erheblich um. Zudem wurden dabei zwei Leitpfosten beschädigt. Personen die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Zwei Fahrradunfälle in Folge einer Ölverschmutzung

Leer - Gegen 08:30 Uhr kam es in der Christine-Charlotten-Straße zu einem Sturz einer Radfahrerin. Diese beabsichtigte in die Großstraße einzufahren, als sie aufgrund einer erheblichen Verschmutzung durch Öl bzw. Diesel im Kreuzungsbereich alleinbeteiligt stürzte. Um 08:50 Uhr widerholte sich der Unfall mit einer weiteren Radfahrerin. Sollte jemand Hinweise auf einen möglichen Verursacher der Verschmutzung geben können, melden sie sich bitte bei der Polizei.

Sachbeschädigung PKW

Leer - Am Freitag kam es in der Zeit von 11:00 - 13:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Dabei wurde der Seitenspiegel vermutlich gewaltsam, durch einen Tritt oder Schlag, beschädigt. Sollten sie Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sie sich bei der Polizei.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Weener - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinbus und einem PKW wurde am Montag eine Person in Weener verletzt. Der Unfallverursacher befuhr die Wiesenstraße in Richtung Bahnhofstraße, während die Verletzte die bevorrechtigte Bahnhofsstraße in Richtung Holthusen befuhr. Beim Einfahren übersah der Unfallverursacher den PKW und es kam zu einem Zusammenprall. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell