Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 28-Jähriger leistet Widerstand

Ulm (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann hat am vergangenen Samstag (22.06.2024) Widerstand gegen die Maßnahmen der Bundespolizei geleistet. Der tunesische Staatsangehörige war am Samstagmorgen zunächst mit einem Fernzug von Stuttgart in Richtung Ulm gefahren und soll gegenüber dem Zugbegleiter keine gültige Fahrkarte vorgezeigt haben. Da sich der 28-Jährige bisherigen Informationen zufolge zudem nicht ausweisen wollte, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Gegen 06:15 Uhr traf eine Streife den bereits polizeibekannten Mann beim Halt des ICEs am Ulmer Hauptbahnhof an und verbrachte ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Dagegen wiedersetzte sich der von Beginn an unkooperativ auftretende Mann und versuchte die Einsatzkräfte zu attackieren, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Bei dem Vorfall wurden der Beschuldigte und ein 25-jähriger Beamter leicht verletzt. Gegen den mit über 1,6 Promille alkoholisierten 28-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des Erschleichens von Leistungen.

