Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 38-Jähriger von Zug touchiert

Sachsenheim (ots)

Am heutigen Morgen (24.06.2024) überquerte ein 38 Jahre alter Mann die Gleise am Bahnhof Sachsenheim an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle und wurde hierbei von einem Fernzug touchiert. Der ungarische Staatsangehörige soll sich am heutigen Montag gegen 04:35 Uhr zunächst in den Gleisbereich begeben und dann die Gleise 1 und 2 überquert haben. Der Triebfahrzeugführer eines aus Frankfurt kommenden ICEs erkannte den Mann bisherigen Ermittlungen zufolge bei einer Geschwindigkeit von circa 80 km/h in den Gleisen und leitete daraufhin umgehend eine Schnellbremsung ein. Trotz dieser Maßnahme soll der nach Stuttgart fahrende ICE den Mann am Arm und der Hand touchiert und hierdurch verletzt haben. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den mit über 2,1 Promille alkoholisierten Mann noch vor Ort feststellen und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbringen. Durch die Schnellbremsung selbst wurden bisherigen Erkenntnissen zufolge keine Reisenden des Fernzuges verletzt. Bezüglich des Vorfalls ermittelt nun die zuständige Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zudem wird in diesem Zusammenhang daraufhin gewiesen, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Zügen nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Bahngleise dürfen nur an den dafür vorgesehenen Stellen, wie Über- oder Unterführungen, überquert werden.

