BPOLI S: Mit Messer bedroht und Sitze beschädigt

Stuttgart/Frankfurt (Main) (ots) - Zu der sexuellen Belästigung einer 17-Jährigen ist es am vergangenen Freitagabend (21.06.2024) in einem Fernzug in Richtung Stuttgart gekommen. Die Jugendliche fuhr am Freitag zunächst mit einem IC von Friedberg in Richtung Stuttgart, wobei sie bisherigen Ermittlungen zufolge bereits am Bahnsteig von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte, bei welchem es ...

