POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Einbruch; Auto angegangen; Falschfahrer; Sachbeschädigung an Schule

Trochtelfingen (RT): Hoher Sachschaden durch Auffahrunfall

Gleich mehrere Pkw sind am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der B313 zwischen Trochtelfingen und Engstingen teils erheblich beschädigt worden. Kurz vor 18 Uhr wollte eine bislang unbekannte, aus Richtung Engstingen kommende Pkw-Lenkerin auf Höhe der Ortschaft Haid nach links abbiegen. Eine nachfolgende 46-jährige Skoda-Lenkerin bemerkte die bereits aufgrund des Abbiegevorgangs verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge zu spät und kollidierte frontal mit dem Heck des letzten Pkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden Pkw aufgeschoben, welcher wiederum auf den vor ihm befindlichen Wagen geschoben wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt. An den vier Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Skoda der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen hinsichtlich der abgebogenen Pkw-Lenkerin dauern an. (gj)

Plochingen (ES): Vorrang missachtet

Zwei Verletzte und zwei total beschädigte Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend zwischen Plochingen und Aichschieß ereignet hat. Eine 43-Jährige war kurz nach 18 Uhr mit ihrem Fiat Punto von Plochingen kommend auf der L1201 unterwegs und wollte nach links auf die Überleitung zur L1150 abbiegen. Hierbei missachtete sie jedoch den Vorrang eines entgegenkommenden 23 Jahre alten Mannes, der mit seinem Audi A6 geradeaus in Richtung Plochingen fuhr. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurden beide Fahrzeuglenker verletzt. Die Unfallverursacherin kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik und auch der 23-Jährige wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste aufgeladen und abtransportiert werden. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Neben der Straßenmeisterei war auch die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. (gj)

Hochdorf (ES): Alkoholisiert mit E-Scooter verunglückt

Ein 55-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend zwischen Hochdorf und Reichenbach leicht verletzt worden. Der Mann befuhr gegen 22.30 Uhr mit seinem E-Scooter den Radweg neben der L1201, wo er zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Aufmerksame Zeugen hatten ihn auf dem Radweg liegend gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 55-Jährigen deutliche Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung fest, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. (gj)

Wolfschlugen (ES): Handfeste Auseinandersetzung

Aus noch unbekannten Gründen ist es am Montagabend, kurz vor 19.30 Uhr, in einer städtischen Unterkunft in der Rathausstraße zu einem handfesten Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 18 Jahre alten Mann gekommen. Dabei soll der 20-Jährige seinem jüngeren Mitbewohner mit einem Küchenmesser eine oberflächliche Verletzung an der Stirn zugefügt haben. Der verletzte 18-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht, die er nach der Behandlung im Anschluss wieder verlassen konnte. Um eine weitere Auseinandersetzung zu verhindern, wurde sein 20-jähriger Zimmernachbar in Gewahrsam genommen. Dieser verbrachte die Nacht auf dem Polizeirevier Nürtingen, das die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen hat. (gj)

Wendlingen (ES): In Kiosk eingebrochen

In einen Kiosk in der Unterbohinger Straße sind zwei Unbekannte am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Gegen 02.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen, die als dunkel gekleidet und relativ jung beschrieben wurden, durch das Einschlagen eines Fensters gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum, den sie in der Folge durchsuchten. Was gestohlen wurde und über die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Sicherung der zerstörten Scheibe war die Feuerwehr im Einsatz. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jl)

Esslingen (ES): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Leicht verletzt wurde eine 88-Jährige, die am Montagnachmittag in der Obertürkheimer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Seniorin war gegen 14.20 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf einem Firmengelände unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor und stark beschleunigte. In der Folge touchierte sie eine geparkte Mercedes E-Klasse und einen Gartenzaun, bevor sie an einer Hauswand zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ihre A-Klasse, an der ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an der geparkten E-Klasse wird auf etwa 2.000 Euro, der Schaden am Gebäude und dem Gartenzaun ebenfalls auf rund 2.000 Euro geschätzt. (jl)

Esslingen (ES): Verkehrsunfall in Zollberg

Ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus ist am Montagnachmittag von einem offenbar betrunkenen Autofahrer verursacht worden. Gegen 15 Uhr war ein 41 Jahre alter Mann mit seinem Mitsubishi auf der Waldheimstraße unterwegs und wollte auf die Zollbergstraße einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Linienbus, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.500 Euro entstand. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 41-Jährigen einen vorläufigen Wert von über einem Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. (mr)

Nürtingen (ES): Auto angegangen

Ein geparktes Auto ist zwischen Sonntag, null Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, in Neckarhausen von einem Unbekannten angegangen worden. Der Täter öffnete den in der Straße In den Rehwiesen stehenden Kia auf unbekannte Art und Weise und entwendete aus dem Innenraum des Wagens zwei Sonnenbrillen sowie Bargeld. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Hechingen (ZAK) / Bodelshausen (TÜ): Falschfahrer auf B27 (Zeugenaufruf)

Auf der B27 ist am frühen Dienstagmorgen ein Falschfahrer unterwegs gewesen. Gegen 3.45 Uhr fuhr einer Streifenwagenbesatzung, die auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs war, im Bereich Bodelshausen ein VW Polo in falscher Fahrtrichtung entgegen. Der Wagen wechselte am Ende der baulichen Abtrennung zwischen den Richtungsfahrbahnen nach der Anschlussstelle Bodelshausen auf die Spur in Richtung Tübingen. Der Polo konnte in der Folge bei Mössingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Eigenen Angaben des 70-jährigen Fahrers zufolge war dieser an der Anschlussstelle Hechingen-Mitte in falscher Richtung auf die B27 aufgefahren. Zu einem Verkehrsunfall war es nicht gekommen. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (rd)

Grosselfingen (ZAK): Gegen Anhänger geprallt

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag in Grosselfingen entstanden. Ein Mann war gegen Mitternacht mit seinem Pkw in der Gewerbestraße in Richtung Riedwäldle unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger zusammen. Das Auto war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Vorsorglich war der Rettungsdienst an die Unfallstelle ausgerückt. Der Unfallverursacher war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. (ms)

Rangendingen (ZAK): Vandalen beschädigten Schule (Zeugenaufruf)

Bislang unbekannte Täter haben von Freitag auf Montag die Hauswand der Gemeinschaftsschule in der Heimgartenstraße durch Steinwürfe beschädigt. Durch die Wucht der geworfenen Steine löste sich an mehreren Stellen der Putz von der Wand ab. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeirevier Hechingen hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Telefon 07471/9880-0 um die Mitteilung von verdächtigten Beobachtungen oder Hinweisen zu den Tätern. (gj)

