Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tumult im Warenhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Zeugen sowie ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes teilten eine körperliche Auseinandersetzung in einem Einkaufsmarkt in der Rodaer Straße mit. Gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Disput zwischen zwei Männern. Ein 42-jähriger griff einem 58-Jährigen an den Hals und schlug diesen mehrfach ins Gesicht. Der 58-Jährige erlitt durch die Attacke eine Platzwunde am Kopf sowie weitere Blessuren. Beide Personen wurden im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme angetroffen. Was der Auslöser des Disputes war, ist nunmehr Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

