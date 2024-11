POL-RT: Einbrüche in Firmen; Auffahrunfall; Reizgas in Schule versprüht; Busfahrer angegriffen

Polizeipräsidium Reutlingen

Walddorfhäslach (RT): In Firmen eingebrochen

In zwei Firmen in der Schlattgrabenstraße sind möglicherweise ein und dieselben Unbekannten in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und neun Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Bürogebäude einer dortigen Firma. Ob sie auf ihrer Suche nach Stehlenswertem fündig wurden, ist noch nicht bekannt. Auch eine nur unweit entfernte Firma wurde im gleichen Zeitraum von Kriminellen heimgesucht. Hier gelangten die Einbrecher über eine gewaltsam aufgebrochene Türe ins Gebäude, das sie nachfolgend durchsuchten. Was gestohlen wurde, ist auch in diesem Fall noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Pliezhausen hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Metzingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand dürften den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagvormittag auf der B28 zwischen den Anschlussstellen Metzingen-Neuhausen und Metzingen-Süd ereignet hat. Ein 85-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender Volvo XC60 verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und krachte mit so großer Wucht ins Heck des Volvo, dass dieser noch auf einen davor stehenden Renault Kangoo aufgeschoben wurde. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitten der 56-jährige Volvo-Fahrer und der 33 Jahre alte Fahrer des Renault leichte Verletzungen. Beide wurden in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Alle beteiligten Autos, an denen Sachschäden von insgesamt mehreren tausend Euro entstanden sind, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Reizgas in Schule versprüht

Zu einer Schule im Bodelschwinghweg sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr ausgerückt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war dort im Flur des Schulgebäudes, in dem sich zu dieser Zeit zwölf jugendliche Schüler, eine Schulbegleiterin, zwei Lehrer und der Hausmeister aufhielten, Reizgas versprüht worden. Danach klagten einige Schülerinnen und Lehrkräfte, sowie der Hausmeister über leichte Augen- und Atemwegsreizungen, wobei lediglich der Hausmeister nachfolgend kurzzeitig vom Rettungsdienst medizinisch behandelt werden musste. Da vier Schüler ihr Klassenzimmer im Obergeschoss zunächst nicht verlassen konnten, wurden sie von der Feuerwehr mittels einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Das Gebäude wurde in der Folge von der Feuerwehr durchlüftet und konnte nach einer Messung wieder für den Schulbetrieb freigegeben werden. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Polizei waren die Feuerwehr mit elf Fahrzeugen und 47 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und 15 Rettungskräften und Sanitätern im Einsatz. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Täterhinweisen nach. (cw)

Kirchheim (ES): Busfahrer angegangen (Zeugenaufruf)

Ein Fahrgast hat am Dienstag in der Dettinger Straße den Fahrer eines Linienbusses angegangen. Der Unbekannte war am Vormittag am Bahnhof in einen Bus der Linie 176 in Richtung Bissingen gestiegen. Nachdem kein Haltesignal betätigt worden war, fuhr der mit insgesamt drei Personen besetzte Bus gegen 9.20 Uhr ohne anzuhalten an der Haltestelle beim Polizeirevier in der Dettinger Straße vorbei. Der unbekannte Fahrgast beleidigte daraufhin den Busfahrer und beschädigte unter anderem mit einem Nothammer eine Trennscheibe im Einstiegsbereich des Busses. Der 66 Jahre alte Fahrer, der zwischenzeitlich angehalten hatte, wurde in der Folge von dem Unbekannten aus dem Bus gestoßen. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der Angreifer flüchtete zu Fuß in Richtung Färberstraße. Bei ihm soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und rund 170 Zentimeter großen Mann mit schwarzen Haaren handeln. Er war mit einer blauen Herbstjacke und einer auffallend orangefarbenen Umhängetasche bekleidet. Zeugen, die den Unbekannten am Dienstagvormittag eventuell bereits am Bahnhof oder auch später gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (rd)

Bodelshausen (TÜ): Messing gestohlen

Auf den Wert von Metallresten hatten es offenbar die Unbekannten abgesehen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Bahnhofstraße zugange waren. Zwischen 18 Uhr und 6.30 Uhr entwendeten die Täter von einem dortigen Firmengrundstück mehrere hundert Kilogramm Messingspäne. Zuvor hatten sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 3.500 Euro. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jl)

