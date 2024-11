Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kinder in Orschel-Hagen angesprochen - Klarstellung des PP Reutlingen; Verkehrsunfälle; Brand; Nötigung im Straßenverkehr

Kinder in Orschel-Hagen angesprochen - Klarstellung des PP Reutlingen

Derzeit werden Informationen verbreitet, wonach der Polizeiposten in Orschel-Hagen am Dienstag mehrfache Meldungen über einen unbekannten Mann erhalten hätte, der Kinder angesprochen und versucht haben soll, sie mit Süßigkeiten in ein Fahrzeug zu locken.

Dies ist so nicht zutreffend. Tatsächlich wurde am Dienstagmittag, gegen 13.30 Uhr, ein entsprechender Fall beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zur Anzeige gebracht. Demnach sollen ein Neunjähriger und dessen Freund rund eine Stunde zuvor am Dresdner Platz von einem etwa 30 bis 45 Jahre alten Fußgänger mit hellbrauner Hautfarbe, schwarzen kurzen Haaren und schwarzer Jacke angesprochen worden sein. Dieser forderte die beiden offenbar auf, ihn zu seinem Fahrzeug zu begleiten und stellte ihnen Süßigkeiten in Aussicht. Die beiden Jungen rannten daraufhin davon. Der Unbekannte soll sie daraufhin noch kurz mit einem schwarzen Stab in der Hand verfolgt haben. Zu Übergriffen seitens des Fußgängers kam es nicht.

Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen nach Eingang der Meldung aufgenommen. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Es konnten bislang keine weiteren Zeugen ausfindig gemacht oder der Sachverhalt verifiziert werden. Dennoch nimmt die Polizei solche Hinweise sehr ernst und geht diesen nach, warnt jedoch auch vor Panik, die durch die Verbreitung von ungeprüften Sachverhalten, beispielweise über Messengerdienste, entstehen kann. Oft kommt es im Nachgang einer derartigen Meldung zu einem Anschwellen von Hinweisen. So wurde am Mittwochmorgen zur Anzeige gebracht, dass ein rund 30 Jahre alter, dunkelhäutiger Unbekannter mit komplett schwarzer Kleidung und Mütze am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, in der Aalener Straße zwei sieben und zehn Jahre alte Mädchen angesprochen und dabei ein Messer in der Hand gehalten haben soll. Die Mädchen rannten daraufhin davon.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9611-0 beim Posten Reutlingen-Nord oder unter 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rd)

Reutlingen (RT): Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein offensichtlich erheblich alkoholisierter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Der Mann lief kurz nach 17 Uhr an einer Omnibushaltestelle in der Sickenhäuser Straße auf die Fahrbahn, worauf es zur Kollision mit dem langsam fahrenden Nissan eines 39-Jährigen kam. Der Fußgänger fiel auf die Motorhaube des Wagens und anschließend auf den Asphalt. Mit einem Rettungswagen wurde er nachfolgend in eine Klinik gebracht. Aufgrund des Verdachts auf eine Alkoholisierung des Verletzten wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden am Nissan beträgt schätzungsweise 1.000 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Fahrradfahrer verletzt

Am Mittwochmorgen, gegen neun Uhr, ist es in der Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 56-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden ist. Die 39-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia befuhr die Kaiserstraße und wollte nach links in die Schulstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Fahrradfahrer und touchierte diesen, sodass der 56-Jährige über seinen Lenker stürzte und sich leicht verletzte. Der Mann begab sich selbständig in medizinische Behandlung. (jl)

Walddorfhäslach (RT): Unfall auf der B 27

Gleich drei Personen werden nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 27 bei Walddorfhäslach angezeigt. Ein 35-Jähriger war gegen 16.45 Uhr mit einem Peugeot auf die Bundesstraße in Richtung Stuttgart aufgefahren. Hierbei kollidierte er mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW Touran, der von einem 48 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der VW-Lenker erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von über zwei Promille. Neben einer Blutentnahme musste er auch seinen Führerschein abgeben. Da ein 28-jähriger Mitfahrer in dem Touran zunächst behauptete, gefahren zu sein und sich herausstellte, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wird er ebenso wie die beiden Fahrer zur Anzeige gebracht. Der Schaden an den beiden Autos beläuft sich auf zirka 7.500 Euro. Der VW Touran musste abgeschleppt werden. (ms)

Unterensingen (ES): Vorfahrt missachtet

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag am Ortsbeginn von Unterensingen erlitten. Eine 24-Jährige war gegen 16.20 Uhr mit einem Chevrolet auf der Esslinger Straße von der Ortsmitte herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die K 1219 kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Peugeot einer 55 Jahre alten Frau, die in Richtung Zizishausen unterwegs war. Die Unfallverursacherin musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich gesperrt werden, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr führte. (ms)

Kirchheim (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler dürfte den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Mittwochmorgen auf der B465 gewesen sein. Der 17-Jährige war gegen 07.10 Uhr mit seiner 125er Maschine auf der B465 in Richtung Kirchheim unterwegs. Aufgrund von stockendem Verkehr fuhr er zwischen den Fahrspuren hindurch, als er ins Schlingern geriet und stürzte. Der offenbar leicht verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit. (jl)

Denkendorf (ES): Eierkarton verursacht Brand

Zum einem gemeldeten Brand sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagabend in die Deizisauer Straße ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Bewohner der Arbeiterunterkunft gegen 18.45 Uhr einen Eierkarton auf der eingeschalteten Herdplatte stehen gelassen, der sich dadurch entzündete. Die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den rauchenden Rest des Kartons entsorgen und belüftete die Unterkunft. In den Räumlichkeiten stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass ein anderer Feuermelder mittels Kunststofftüte und Kabelbindern vollständig abgedeckt und somit ohne Funktion war. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (gj)

Filderstadt (ES): Nötigung im Straßenverkehr (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall im Straßenverkehr, der sich am Dienstagabend in der Reutlinger Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 19.15 Uhr ein 63-Jähriger mit seinem Ford Explorer so langsam im Bereich der Reutlinger Straße gefahren sein, dass ein 61-Jähriger mit seinem Skoda Enyaq mehrfach hupte und mittels Lichthupe diesem aufleuchtete. Im weiteren Verlauf soll der Skodafahrer den Ford überholt und diesen bis zum Stillstand ausgebremst haben. Dazu soll der Ford-Lenker zu einer Gefahrenbremsung veranlasst worden sein. Zeugen, aber auch mögliche weitere Geschädigte werden nun gebeten, sich bei Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (gj)

Tübingen (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 38.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Reutlinger Straße ereignet hat. Ein 37-Jähriger befuhr gegen 20.45 Uhr mit einem Mini Cooper die linke Spur der Reutlinger Straße stadteinwärts. Zwischen den Einmündungen mit der Depotstraße und der Hügelstraße musste der Mini-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge mehrmals niesen, worauf der Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem auf der linken Spur entgegenkommenden Dacia Jogger einer 45-Jährigen kollidierte. Sowohl der Mini-Lenker als auch seine 30 Jahre alte Beifahrerin wurden nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Die Dacia-Fahrerin erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle drei zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese war kurz vor 23 Uhr geräumt. (rd)

Hechingen (ZAK): Heftiger Auffahrunfall

Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer und rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines heftigen Auffahrunfalles, der sich am Dienstagabend auf der B27 bei Hechingen ereignet hat. Eine 59-Jährige war gegen 19 Uhr mit ihrem VW ID.3 auf der L410 von Rangendingen kommend in Richtung B32 unterwegs. Am Kreisverkehr zur Bundesstraße mussten sie und der nachfolgende VW Golf, den eine 30-Jährige lenkte, verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, 42 Jahre alter Lenker eines BMW X3 bemerkte dies offensichtlich zu spät und krachte ungebremst ins Heck des Golfs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auch noch auf den vor ihm stehenden VW ID.3 geschoben. Die beiden Fahrzeuglenkerinnen erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW des Unfallverursachers wurde so schwer beschädigt, dass er durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden musste. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und zur Räumung der Unfallstelle war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Für die Unfallaufnahme und die Räumungsarbeiten waren zeitweise eine Fahrspur gesperrt. (gj)

