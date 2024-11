Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nachbarschaftsstreit eskaliert

Gummersbach (ots)

Ein Streit unter Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Wende" in Gummersbach-Karlskamp ist am Mittwoch (13.Novemmber) eskaliert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen einem 44-Jährigen und einer 53-Jährigen zu Streitigkeiten wegen einer gestohlenen Überwachungskamera. Im Verlauf dieser Streitigkeiten kam es unter anderem zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 45-jährigen Bekannten der Frau und ihrem 44-jährigen Nachbarn. Dabei verlor der 45-Jährige unter anderem zwei Zähne. Zudem kam es während dieser Streitigkeiten zu einer Situation, in welcher der 44-Jährige mit einer Motorsäge die Wohnungstür seiner Nachbarin beschädigte. Die hinzugerufene Polizei traf den 44-Jährigen kurze Zeit später in Tatortnähe an und nahm ihn in Gewahrsam. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das zuständige Ordnungsamt wurde hinzugerufen und ordnete die zwangsweise Unterbringung in einer Klinik für seelische Gesundheit an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell