Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Brand eines Altkleidercontainers

Englskirchen (ots)

Ein Altkleidercontainer an der Overather Straße hat am Mittwoch (13. November) gebrannt. Zeugen bemerkten den Brand gegen 17:15 Uhr. In Tatortnähe bemerkten sie eine Person, die bei Eintreffen der Feuerwehr in Richtung Krankenhaus Engelskirchen flüchtete. Bei der Person soll es sich um einen männlichen Jugendlichen gehandelt haben. Er war etwa 1,80 Meter groß, trug einen weißen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell