Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgänger bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Marienheide (ots)

In Marienheide-Karlsbach kam es am späten Dienstagnachmittag (12. November) an der Kreuzung Gummersbacher Straße Ecke Gimborner Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Gegen 17.20 Uhr beabsichtigte ein 24-jähriger Autofahrer aus Gummersbach, von der Gimborner Straße nach links in die Gummersbacher Straße abzubiegen. Zeitgleich querte ein 21-jähriger Marienheider zu Fuß die Gummersbacher Straße an der Ampel in Richtung Hückeswagener Straße. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem 21-Jährigen und dem Auto, wobei der 21-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus. Aufgrund der stark beschädigten Windschutzscheibe musste das Auto abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell