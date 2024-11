POL-GM: 72-jähriger wird Opfer von Love Scamming Masche

Hückeswagen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (10./11. November) geriet das Büro eines Hochseilgartens in der Straße "Zum Sportzentrum" in das Visier von Kriminellen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Büro. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von ...

mehr