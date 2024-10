Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Am Montagmittag (30.09.2024) stahl eine Frau in der Innenstadt zwei Paar Schuhe und verletzte anschließend eine Verkäuferin, die sie festhalten wollte, leicht. Die 41-jährige Mitarbeiterin des Schuhgeschäftes in der Rathaus Galerie wurde gegen 12.00 Uhr darauf aufmerksam, dass die Diebstahlsicherungsanlage am Ausgang der Filiale ausgelöst hatte. Sie erkannte eine Frau, die zwei Paar Schuhe in ihren Händen hielt, die sie zuvor nicht bezahlt hatte. Als die Frau wegging, lief die Mitarbeiterin ihr hinterher und forderte sie dazu auf, stehen zu bleiben. Dabei fasste sie an den Rucksack der Diebin. Anschließend riss diese sich los, kratzte die 41-Jährige und flüchtete. Da die Frau in dem Schuhgeschäft in der Vergangenheit bereits wegen diverser Diebstähle aufgefallen war, konnte die Mitarbeiterin den alarmierten Polizeibeamten die Personalien mitteilen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

