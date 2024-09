Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Strafanzeigen nach Verkehrsunfallflucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Sonntag (29.09.) verständigte ein Zeuge gegen 2.25 Uhr die Polizei und gab an, eine Verkehrsunfallflucht auf der Feithstraße beobachtet zu haben. Er konnte sehen, wie ein Autofahrer eine Verkehrsinsel touchierte und sich anschließend mit auffälliger Fahrweise entfernte. Der 50-Jährige folgte dem Ford bis zum Eintreffen der Polizei. Der 22-jährige Fahrer hatte das Auto in der Zwischenzeit geparkt, konnte jedoch durch eine Streifenwagenbesatzung auf dem Gehweg angetroffen werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Das Testgerät zeigte über 1,6 Promille an. Der Mann hatte darüber hinaus einen Schlagring in der Jackentasche. Er musste die Beamten für eine Blutprobe zur Wache begleiten. Die Polizisten stellten den Führerschein des 22-Jährigen sicher und beschlagnahmten den Schlagring. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung sowie aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell