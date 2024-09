Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrskontrolle endet in Festnahme

Plettenberg (ots)

Polizeibeamte kontrollierten gestern Abend einen Ford Focus auf einem Parkplatz an der "Alte Ziegelei". Bei der Überprüfung der Personalien des Autofahrers stellten die Polizisten unter anderem fest, dass gegen den georgisch-stämmigen Fahrer (43) ein Haftbefehl vorlag. Hinzu kamen mehrere Aufenthaltsermittlungen diverser Staatsanwaltschaften aus dem Bundesgebiet wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Diese können vorgenommen werden, wenn z.B. der Aufenthalt eines Beschuldigten in einem anhängigen Strafverfahren nicht bekannt ist. Eine anschließende Durchsuchung des Autos führte eine Tasche mit über 100 Zigarettenschachteln sowie weitere Gegenstände zu Tage, die für Diebstähle genutzt werden können. Der Tatverdächtige war ohne festen Wohnsitz in Deutschland und wurde daher durch die Polizisten mit dem Ziel der richterlichen Vorführung festgenommen. Nun wird erneut gegen ihn wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. (dill)

