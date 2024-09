Halver (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Motorroller Am Mühlengrund entwendet. Der Besitzer bemerkte dies am Morgen um 5:30 Uhr, er hatte den Roller am Vortag vor dem Wohnhaus gegen 14 Uhr abgestellt. Die Polizei suchte nach dem roten Motorroller des Herstellers Honda. Ebenso wurde von Donnerstag auf Freitag an der Kölner Straße ein Motorroller gestohlen. Der blau-schwarze Yiying wurde mit dem anderen Motorroller zusammen durch die Polizei am ZOB im ...

