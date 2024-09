Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeuge beschädigt, Diebe unterwegs

Hemer (ots)

Fahrzeuge beschädigt

Gleich drei Mal nahm die Polizei in Hemer Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen auf. Von Donnerstag auf Freitag wurde zunächst ein Auto an der Jahnstraße beschädigt, zwischen Freitag und Sontag traf es dann einen Omnibus an der Schottlandstraße und einen Pkw Im Turm, hier wurden die Scheiben eingeschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen zur Tat.

Versuchter Diebstahl

Samstagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte einen Metallzaun an der Bräuckerstraße aufgeschnitten haben. Womöglich wollten sie so auf das Gelände einer Firma gelangen, um dort Gegenstände zu entwenden. Die Beschädigung fiel auf und wurde beseitigt, nun ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. (lubo)

