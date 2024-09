Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand, Eishockey und Eigentum

Iserlohn (ots)

Brand am Hegestück

In der Nacht auf Montag geriet um 00.20 Uhr das Außenlager eines Wertstoffhofs am Hegestück in Brand. Mehrere Kubikmeter Kunststoffmüll, der zusammengepresst im Außenbereich deponiert war, sorgten hier für einen mehrstündigen Feuerwehreinsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf eine anliegende Halle konnte verhindert werden, es wurde niemand verletzt. Die Brandermittler der Polizei haben ihre Ermittlungen begonnen, konkrete Hinweise auf die Brandverursachung liegen derzeit noch nicht vor.

Anzeigen nach Eishockeyspiel

Bei dem Freitagsspiel am Seilersee gegen München wurden mehrere Anzeigen durch die Polizei aufgenommen. Es kam im Laufe der Veranstaltung zu Streit auf der Tribüne, ein Besucher wurde daher durch den Sicherheitsdienst nach draußen begleitet. Dabei kam es zur Auseinandersetzung zwischen dem Besucher, seiner dazu eilenden weiblichen Begleitung und dem Sicherheitsdienst. Die Polizei kam dazu und leitete wegen des Verdachts der Körperverletzung Strafverfahren ein. Zwei Besucher wurden zudem durch Hartplastikbecher getroffen. Unbekannte haben diese zuvor in die Luft geworfen, die beiden Personen wurden am Hinterkopf getroffen und dadurch leicht verletzt. Zudem gab es in der Halle eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, der Sicherheitsdienst wollte die Parteien trennen und hinausbegleiten, nachdem die Männer sich schubsten. Als ein beteiligter Mendener sich den Maßnahmen widersetzen wollte, kam auch die Polizei dazu, der Mendener trat um sich und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen. Der alkoholisierte Mendener wurde in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern, ein Polizist wurde von den Tritten getroffen. Zudem warf die Partnerin des Mendeners während der Maßnahmen einen gefüllten Becher auf die Polizisten und traf diese mit Becher samt Inhalt, gegen sie wird nun ebenfalls ermittelt und sie erhielt einen Platzverweis.

Einbrecher und Diebe unterwegs

Am Zeughaus waren von Freitag auf Samstag Einbrecher aktiv, sie sorgten für Hebelmarken an einer Hauseingangstür, scheiterten jedoch am Eindringen. Nun sucht die Polizei Zeugen. Doch auch Fahrzeuge standen am Wochenende im Fokus. Mittwoch bis Freitag wurden zuerst an einem Wohnmobil am Löbbeckenkopf Ventilkappen und Ventileinsätze der Reifen entwendet, Donnerstag auf Freitag traf es dann die Iserlohner Heide. An der Gutenbergstraße wurde ein Autofenster zerbrochen und das Fahrzeug durchwühlt, an der Ginsterstraße wurden ebenfalls Gegenstände aus einem Auto entwendet. Dieses war vermutlich nicht verschlossen, davor warnt die Polizei. Sonntagabend um 21 Uhr erfolgte dann ein neuer Fall: Drei Jugendliche durchwühlten ein unverschlossenes Auto und entnahmen Pfandflaschen aus dem Fahrzeug, die Polizei konnte sie erwischen. Die Tatverdächtigen (w, 14J / m, 14J / m, 16J) wurden an die Sorgeberechtigten übergeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls, die Polizei sucht Zeugen zu den weiteren Fällen. Samstag auf Sonntag traf es zudem noch ein Fahrzeug an der Kühlingstraße in Oestrich, hier wurde eine Scheibe zerstört und somit ein Portemonnaie aus dem Inneren entwendet. Unser Rat: Wertsachen immer bei sich tragen oder sicher verschließen, ein Auto zählt leider nicht dazu. Bei verdächtigen Beobachtungen gilt: Im Zweifel 110!

Post entwendet

Unbekannte Täter haben Freitagvormittag zwischen 10 und 11:45 Uhr am Dördelweg den Lagerkasten eines Postunternehmens geöffnet und mehrere Briefe und Pakete entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen zum Geschehen. (lubo)

