Polizei Bochum

POL-BO: 22.000 Euro Sachschaden - Verkehrskommissariat ermittelt nach möglichem Autorennen

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ermittelt das Verkehrskommissariat, ob ein Autorennen vorausgegangen sein könnte.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 27-jähriger Dortmunder am Freitag, 12. April, gegen 23.20 Uhr mit seinem Pkw die Straße Am Heerbusch in Richtung Langendreer. Im Einmündungsbereich zum Wallbaumweg verlor der Dortmunder die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne. Diese fiel auf einen geparkten Pkw, welcher hierdurch ebenfalls beschädigt wurde.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf ein Autorennen ergaben, wurden der Wagen des Dortmunders sowie sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell