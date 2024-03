Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Hattingen, K 5928

K 5944, Lkr. Tuttlingen) Unfall am Hattinger Bahnhof fordert eine leicht verletzte Person und rund 13.000 Euro Schaden

Immendingen-Hattingen, K 5928 / K 5944, Lkr. Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 13.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Mittwoch, kurz nach 13 Uhr, an der Einmündung der Kreisstraße 5928 auf die Kreisstraße 5944 beim Hattinger Bahnhof ereignet hat. Ein 64-Jähriger wollte mit einem Renault Master von der K 5928 nach links auf die bevorrechtigte K 5944 in Richtung Tuttlingen abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Mercedes der C-Klasse, dessen 49-jährige Fahrerin von Tuttlingen kommend auf der K 5944 in Richtung Hattingen unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich die Mercedes-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste ärztlich behandelt werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Mercedes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell