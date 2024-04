POL-BO: Bedroht und Bargeld gefordert: Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Nach einem Einbruchsdiebstahl in eine Bochumer Tankstelle am frühen Donnerstagmorgen, 11. April, fahndet die Polizei nach drei Männern und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigem Stand hatten die bislang Unbekannten gegen 2.35 Uhr die Scheibe eines Tankstellengebäudes am Werner Hellweg 526 eingeschlagen und sich so Zutritt zum Innenraum verschafft. ...

