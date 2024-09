Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit im Verkehr, Feuer, Schläge und Tritte

Lüdenscheid (ots)

Streit im Verkehr

An der Volmestraße gerieten am Freitag um kurz nach 14 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer aneinander. Ein 40 Jahre alter Lüdenscheider wollte mit seiner Mercedes G-Klasse an der Parkstraße nach links auf die Volmestraße abbiegen, ein vor ihm stehender 57-Jähriger aus Lüdenscheid wartete jedoch verkehrsbedingt mit seinem Mercedes Citan, weshalb auch der 40-Jährige warten musste. Als dies länger dauerte, sprach er den Citan-Fahrer an und es kam zum Wortgefecht, wobei der 57-Jährige den G-Klasse-Fahrer verbal bedrohte. Die Fahrt wurde dann fortgesetzt, auf der Volmestraße bremste der vorausfahrende 57-Jährige dann mehrfach ruckartig ab, was der 40-Jährige als Nötigung empfand. Die Polizei kam hinzu - nun folgen Anzeigen wegen Bedrohung und des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Lüdenscheid zu wenden.

Containerbrand

An der Brüderstraße geriet Samstagabend um kurz vor 20 Uhr ein Müllcontainer in Brand, Passanten löschten das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.

Schlägerei am Rathausplatz

Vor einer Pizzeria kam es von Freitag auf Samstag um kurz vor fünf Uhr zu einer Schlägerei. Zwei Kiersper konnten als mögliche Tatverdächtige im Nahbereich angetroffen werden. Demnach wurde zunächst ein 26 Jahre alter Werdohler von einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 21 Jahre alter Bruder des Werdohlers wollte einschreiten, dann kam ein zweiter Mann hinzu und auch der 21 Jahre alte Werdohler wurde angegangen. Die angetroffenen Kiersper erhielten einen Platzverweis, Zeugen können sich an die Polizei Lüdenscheid wenden. (lubo)

