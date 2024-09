POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Altena (ots) - Streit am Bahnhof Am Markaner wurde die Polizei am Samstagabend zu einem Streit gerufen. Gegen 18:45 Uhr kam es dort zur Körperverletzung, eine 39 Jahre alte Altenaerin schlug einem 65 Jahre alten Altenaer dabei mit der Hand gegen die Brust. Die Polizei erteilte der Dame einen Platzverweis, sie schien alkoholisiert zu sein, lehnte einen Test jedoch ab. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der ...

