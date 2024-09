Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Kunstgemälde aufgefunden

Rinteln (ots)

(cu) Im Alltag werden diverse Dinge aufgefunden, von denen so manches nicht ganz so alltäglich ist. So wurde am Morgen des 03.09.2024 durch Schüler des Ernestinums auf dem dortigen Schulgelände ein abgestelltes Kunstgemälde aufgefunden. Es handelt sich dabei um eine Replik von Monets Garten in Giverny aus dem Jahr 1986. Wie das Bild den Weg bis zur Schule gefunden hat ist bisher nicht bekannt. Ein Bekennerschreiben über eine Spende an die Schule war bis dato nicht ersichtlich.

Möglicherweise vermisst jemand das Kunstwerk in seinem Bestand oder möchte sich nochmal ausdrücklich als Spender erkenntlich geben.

