POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Nienburg (ots) - (Thi) Am 28.08.2024 wurde ein graues Gudereit E-Bike in Nienburg entwendet. Das mit einem Spangen- und einem Kettenschloss gesicherte E- Bike war vor dem Gebäude der Deutschen Rentenversicherung in Nienburg an der Wilhelm-Busch-Straße 1 angeschlossen. Die Tat ereignete sich zwischen 14 und 14:40 Uhr. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-97780 zu melden. Rückfragen bitte an: Nina Thieme Polizeiinspektion ...

mehr