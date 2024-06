POL-ST: Lengerich, Zusammenstoß zwischen zwei Autos - eine Person schwer verletzt

Steinfurt (ots) - In der Zeit von Samstag (22.06.), 13.30 Uhr bis Sonntag (23.06.), 01.30 Uhr sind Unbekannte in ein Haus an der Tecklenburger Straße / Ecke Sundermanns Kamp eingestiegen. Die Täter schlugen nach ersten Erkenntnissen eine Scheibe ein und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges ...

