POL-ST: Altenberge, Brand - Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots) - Am Samstag gegen 14.40 Uhr ist es auf der Münsterstraße in Höhe des Kinderfreizeitparks zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 23-jährige Ibbenbürenerin fuhr mit ihrem Pkw die Münsterstraße in Richtung Dörenthe und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah sie den 47-jährigen Radfahrer, der mit ...

mehr