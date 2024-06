Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Zusammenstoß zwischen Auto und Radfahrer Radfahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag gegen 14.40 Uhr ist es auf der Münsterstraße in Höhe des Kinderfreizeitparks zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 23-jährige Ibbenbürenerin fuhr mit ihrem Pkw die Münsterstraße in Richtung Dörenthe und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah sie den 47-jährigen Radfahrer, der mit seinem Rennrad auf dem Radweg in Richtung Ibbenbüren fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin des BMW blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell