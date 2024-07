BPOL-HST: Einsatz der Bundespolizei am Bahnhof Ostseebad Binz - Psychisch verwirrte Person in Gewahrsam genommen

Stralsund, Rostock (ots) - Am Samstagabend (20.07.24) fuhren Bundespolizisten in der Regionalbahn von Stralsund nach Rostock mit. Was als routinemäßige Kontrolle begann, sorgte durch einen aggressiven Fahrgast, der unter dem Einfluss von Alkohol stand, für Unruhe im Zug. Nachdem festgestellt wurde, dass das Ticket des 26-jährigen Mannes auf eine andere Person ...

