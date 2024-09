POL-HA: Betrunkener Tatverdächtiger fährt nach Körperverletzung mit E-Scooter weg

Hagen (ots) - An der Kreuzung Feithstraße/Fleyer Straße ereignete sich am 29.09.2024 um 02.25 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin verständigte die Polizei und schilderte, dass ein PKW gegen eine Verkehrsinsel auf der Feithstraße an der Kreuzung Feithstraße/Fleyer Straße gefahren sei. Danach sei der PKW weiter in Richtung Hagener Straße gefahren. Eine ...

