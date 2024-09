Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin beobachtet eine Verkehrsunfallflucht und verständigt die Polizei

Hagen (ots)

An der Kreuzung Feithstraße/Fleyer Straße ereignete sich am 29.09.2024 um 02.25 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin verständigte die Polizei und schilderte, dass ein PKW gegen eine Verkehrsinsel auf der Feithstraße an der Kreuzung Feithstraße/Fleyer Straße gefahren sei. Danach sei der PKW weiter in Richtung Hagener Straße gefahren. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den flüchtigen PKW und dessen 22-jährigen Autofahrer an der Niedernhofstraße antreffen. Bei ihm begründete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Es wurde Anzeige erstattet.

