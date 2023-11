LPI-J: Wartehäuschen an Bushaltestelle beschädigt

Bad Sulza (ots) - Am 29.11.2023 gegen 21:35 Uhr kam es in Bad Sulza in der Clemens-Denhardt-Straße zu einem Wildunfall. Ein 60 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr die Clemens-Denhardt-Straße aus Richtung 99518 Bergsulza in Richtung 99518 Bad Sulza als plötzlich von rechts nach links ein Rehwild die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Verkehrsunfall. Dabei wurden der Scheinwerfer, der Kotflügel sowie der Stoßfänger vorne rechts beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

mehr