Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebstahl aus Schulgebäude

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend (17.9), 18.00 Uhr und Mittwoch (18.9.), 7.00 Uhr in die Erich-Kästner-Schule im Wickopweg ein. Nachdem sie sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt in die Schule verschafft hatten, entwendeten sie unter anderem zwei Bluetooth-Boxen und Süßigkeiten. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung.

Vor diesem Hintergrund sucht das Kommissariat 21/22 aus Darmstadt nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 melden.

