Im vergangenen Jahr verloren insgesamt 30 Menschen auf südhessischen Straßen bei Verkehrsunfällen ihr Leben. Jeder dieser Unfälle ist einer zu viel und bedeutet für die Hinterbliebenen Leid und Trauer.

Auch in diesem Jahr engagiert sich die hessische Polizei im Rahmen der europäischen Roadpol "Safety Days", die vom 16. - 22. September durchgeführt werden. Besonders im Blick steht dabei der 18. September (Mittwoch). Das europaweite Ziel der "Vision ZERO", die Reduzierung der im Straßenverkehr getöteten Personen auf NULL, wird durch gesonderte Zählung der in der Europäischen Union tödlich Verunglückten an diesem Tag hervorgehoben. Thema der "Safety Days" ist es, das Bewusstsein für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr und die gegenseitige Toleranz der einzelnen Teilnehmenden zu fördern, um dem Ziel der Vision Zero näher zu kommen. Deshalb finden heute an unterschiedlichen Punkten in Südhessen vermehrt Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsüberprüfungen statt.

Ein Appell der Polizei: Fahren Sie heute und an allen anderen Tagen des Jahres vorausschauend und vorsichtig! Am heutigen europaweiten Tag ohne Verkehrstote "Vision ZERO" wollen wir besonders auf das Thema aufmerksam machen. Im Vordergrund steht, dass wir alle sicher und gesund an unser Ziel kommen!

