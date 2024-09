Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Streit zwischen Jugendlichen eskaliert

Wer hat etwas gesehen?

Griesheim (ots)

Über eine Schlägerei wurde die Polizei am Dienstagabend (17.9.) gegen 20 Uhr informiert. Die sofort herbeieilenden Streifen konnten am Platz Bar-le-duc nur noch eine der Streitparteien feststellen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich hier eine Gruppe von Jugendlichen in die Haare bekommen. Dabei eskalierte der Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung, in die sich zum Teil auch Erwachsene einmischten. Beim Eintreffen der Streife war der Streit bereits beendet und eine genaue Anzahl an Beteiligten konnte demnach nicht festgestellt werden.

Hintergrund der Streitigkeit sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer etwas sachdienliches gesehen hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 beim Kommissariat 42 in Darmstadt zu melden.

