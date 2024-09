Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Pfungstadt (ots)

Am Dienstag (17.09.) zwischen 10.30 und 11.30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Hyundai i10, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes (ALDI Süd) in der Eberstädter Straße abgestellt war. Der an dem geparkten Fahrzeug entstandene Sachschaden befindet sich am rechten Heck und wird vorläufig auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/95090 entgegen.

Berichterstatter: POK'in Schollenberger

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell