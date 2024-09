Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Darmstadt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (17.09.), zwischen 10:50 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in der Grafenstraße in Darmstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines braunen Hyundai beschädigt, welcher in diesem Zeitraum in der Nähe einer Änderungsschneiderei abgestellt war. Anschließend flüchtete der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher, dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt unter 06151-96941110 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PHK Damm

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell