Polizei Wuppertal

POL-W: W - Versammlungen in Wuppertal am Samstag - ein Überblick

Wuppertal (ots)

Am Samstag, den 01.06.2024, waren in Wuppertal drei Versammlungen im Elberfelder Innenstadtbereich angemeldet. Bei der Versammlung "All Eyes on Rafah" wurden in der Spitze 250 Teilnehmer gezählt. Hierbei wurde ein Aufzug über innerstädtische Straßen mit Auftakt- und Abschlusskundgebung auf dem Platz Döppersberg, von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, durchgeführt. Die Versammlung verlief störungsfrei. Des Weiteren fand eine Kundgebung im Bereich Herzogstraße/Kasinostraße, von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr, mit dem Thema: "Stoppt fossile Subventionen" statt. Die circa 40 Teilnehmer gehörten größtenteils den Gruppierungen "Extinction Rebellion" und "Letzte Generation" an sowie den Besuchern der dritten Versammlung mit dem Titel "Aktionstag von Mothers Rebellion", die sich vor Ort zusammengeschlossen hatten. Im Rahmen dieser Veranstaltung kam es gegen 13:20 Uhr zu dem Versuch einiger Versammlungsteilnehmer auf die Fahrbahn der Kasinostraße zu laufen. Dies konnte durch Polizeikräfte verhindert werden. Ein Mann, der wiederholt versuchte an den Beamten vorbei auf die Fahrbahn zu gelangen, wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 14:30 Uhr liefen dann 15 Personen auf die Kasinostraße und blockierten diese mit einer Sitzblockade. Sie meldeten umgehend eine neue Versammlung an. Diese wurde, nach wiederholter Aufforderung die Fahrbahn zu verlassen, gegen 15:15 Uhr, durch die Polizei aufgelöst. 13 Personen, die nicht eigenständig die Fahrbahn verlassen wollten, wurden weggetragen. Gegen alle Personen wurde ein Platzverweis erteilt und eine Anzeige wegen Nötigung gefertigt. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen, da sie mehrfach versuchte wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell