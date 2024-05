Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Barmen

Wuppertal (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht (29.05.2024) in Barmen sucht das Verkehrskommissariat der Polizei nach Zeugen und Hinweisgebern. Eine 50-jährige Frau war mit ihrem VW Fox auf der Bartholomäusstraße bergauf in Richtung Westkotter Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Lentzestraße bog ein bislang Unbekannter mit seinem Auto von der Lentzestraße kommend nach links in die Bartholomäusstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen musste die 50-Jährige ausweichen und prallte mit ihrem Auto vor eine Hauswand und einen geparkten Renault Clio. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

